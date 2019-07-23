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Комики, тамада и работники канала Коломойского — с новым составом Рады скучно не будет. Фото: LvivNEWS

Комики, тамада и работники канала Коломойского — с новым составом Рады скучно не будет

23 июл 2019, 13:53
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Внеочередные парламентские выборы в Украине завершились, Центральная избирательная комиссия досчитывает голоса, но уже известно, что в новый состав Верховной Рады войдут звезды шоу-бизнеса, комики, спортсмены и работники канала олигарха Игоря Коломойского.

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После весенних президентских выборов, на которых победил комик студии «95 квартал» Владимир Зеленский, идти в политику решили многие «внеполитические» личностей. В частности, согласно данным на сайте ЦИК, нардепами девятого созыва станут:

  • музыкант и лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук;
  • певица и телеведущая София Федина;
  • шоумен и телеведущий Александр Скичко;
  • телеведущий и художественный руководитель студии «Мамахохотала» Роман Грищук;
  • телеведущий программы «Ревизор» и известный ресторатор Николай Тищенко;
  • профессиональный свадебный тамада и участник проекта «Лига Смеха» Игорь Кривошеев;
  • руководитель компании «Квартал-концерт» Максим Ткаченко;
  • директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии «Квартал 95» Елена Хоменко;
  • сценарист студии «Квартал 95» Александр Кабанов;
  • актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков.

Среди нардепов нового состава украинского парламента есть и множество журналистов, в том числе работников холдинга «1+1 media», который является одним из самых весомых активов Коломойского:

  • гендиректор информагентства УНИАН, входящего в холдинг «1+1 media», Артем Ковалев;
  • гендиректор «1+1 media» Александр Ткаченко;
  • журналистка канала «1+1» Ольга Василевская;
  • журналист канала «1+1» Сергей Швец;
  • ведущий программы «Гроші» на канале «1+1» Александр Дубинский;
  • заместитель главного редактора «Зеркало недели» Сергей Рахманин;
  • журналист телеканала «Эспрессо» Дмитрий Костюк;
  • радиоведущая Дарья Володина.

Среди будущих нардепов есть и известные спортсмены. Прежде всего, речь идет о чемпионе мира, серебряном призере Олимпийских игр, борце в греко-римском стиле Жане Беленюке. Также в Раду прошла чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр, легкоатлетка Ольга Саладуха.

Напомним, что с ходом событий на внеочередных парламентских выборах 2019 года можно ознакомиться в хронике «Ракурса».

Источник: Ракурс


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