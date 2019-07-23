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Пожар в центре Киева: на Кловском спуске горел жилой дом. Фото: volynonline.com

Пожар в центре Киева: на Кловском спуске горел жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)

23 июл 2019, 13:48
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Пожар в центре Киева вспыхнул в доме № 14 на Кловском спуске напротив «Правекс-Банка». Огонь распространился на целый стояк здания. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже.

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На месте происшествия работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). О возможных потерпевших информации нет.

Кловский спуск перекрыт для движения транспорта в сторону улицы Московской, сообщает корреспондент «Ракурса».

Пожар в центре Киева: на Кловском спуске горел жилой дом. Фото: Ракурс

Пожар в центре Киева: на Кловском спуске горел жилой дом. Фото: Ракурс

Пожар в центре Киева: на Кловском спуске горел жилой дом. Фото: Ракурс

Пожар в центре Киева: на Кловском спуске горел жилой дом. Фото: Ракурс

Источник: Ракурс


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