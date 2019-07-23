Пожар в центре Киева: на Кловском спуске горел жилой дом. Фото: volynonline.com

https://racurs.ua/n124658-pojar-v-centre-kieva-na-klovskom-spuske-gorel-jiloy-dom-foto-video.html

Ракурс

Пожар в центре Киева вспыхнул в доме № 14 на Кловском спуске напротив «Правекс-Банка». Огонь распространился на целый стояк здания. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже.

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На месте происшествия работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). О возможных потерпевших информации нет.

Кловский спуск перекрыт для движения транспорта в сторону улицы Московской, сообщает корреспондент «Ракурса».