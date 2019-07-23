Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожар в центре Киева: на Кловском спуске горел жилой дом. Фото: volynonline.com
Пожар в центре Киева: на Кловском спуске горел жилой дом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n124658-pojar-v-centre-kieva-na-klovskom-spuske-gorel-jiloy-dom-foto-video.htmlРакурс
Пожар в центре Киева вспыхнул в доме № 14 на Кловском спуске напротив «Правекс-Банка». Огонь распространился на целый стояк здания. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже.
Loading...
На месте происшествия работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). О возможных потерпевших информации нет.
Кловский спуск перекрыт для движения транспорта в сторону улицы Московской, сообщает корреспондент «Ракурса».
Загрузка...