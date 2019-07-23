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Ракурс
Пожежа в центрі Києва: на Кловському узвозі горів житловий будинок. Фото: volynonline.com

Пожежа в центрі Києва: на Кловському узвозі горів житловий будинок (ФОТО, ВІДЕО)

23 лип 2019, 13:48
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Пожежа в центрі Києва спалахнула в будинку № 14 на Кловському узвозі навпроти «Правекс-Банку». Вогонь поширився на цілий стояк будинку. Осередок займання був розташований у квартирі на п’ятому поверсі.

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На місці події працюють рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про можливих потерпілих інформації немає.

Кловський узвіз перекрито для руху транспорту в бік вулиці Московської, інформує кореспондент «Ракурсу».

Пожежа в центрі Києва: на Кловському узвозі горів житловий будинок. Фото: Ракурс

Пожежа в центрі Києва: на Кловському узвозі горів житловий будинок. Фото: Ракурс

Пожежа в центрі Києва: на Кловському узвозі горів житловий будинок. Фото: Ракурс

Пожежа в центрі Києва: на Кловському узвозі горів житловий будинок. Фото: Ракурс

Джерело: Ракурс


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