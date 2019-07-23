Пограбування інкасаторів: поліція розшукує злодія. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n124656-pograbuvannya-inkasatoriv-policiya-rozshukuie-zlodiya-foto.html

Ракурс

У Києві невідомий вкрав пакунки з грішми із інкасаторського автомобіля. Зловмисник пограбував машину, коли інспектори вийшли для заправки банкомату на вулиці Митрополита Липківського.

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Вкрасти гроші зловмисник зміг завдяки тому, що інспектори не зачинили дверцята авто. Тому чоловік зміг безперешкодно потрапити до автівки та вчинити злочин. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

На місці працюють співробітники слідчо-оперативні групи, а також кінологи з собаками.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 5 ст. 185 (грабіж) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 13 років з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на Дніпропетровщині судитимуть банду, яка протягом семи років скоювала напади на інкасаторів. До неї входили жителі столиці та Харківської області.