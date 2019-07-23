Ограбление инкассаторов: полиция разыскивает вора. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n124656-ograblenie-inkassatorov-policiya-razyskivaet-vora-foto.html

Ракурс

В Киеве неизвестный украл пакеты с деньгами из инкассаторского автомобиля. Злоумышленник ограбил машину, когда инспекторы вышли для заправки банкомата на улице Митрополита Липковского.

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Украсть деньги злоумышленник смог благодаря тому, что инспекторы не закрыли дверцу авто. Поэтому мужчина смог беспрепятственно попасть в машину и совершить преступление. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

На месте работают сотрудники следственно-оперативные группы, а также кинологи с собаками.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 5 ст. 185 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал «Ракурс», на Днепропетровщине будут судить банду, которая в течение семи лет совершала нападения на инкассаторов. В нее входили жители столицы и Харьковской области.