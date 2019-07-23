Слова Коломойского суд проверит на наличие угроз убийством гражданам США. Фото: "Экономическая правда"

https://racurs.ua/n124655-slova-kolomoyskogo-sud-proverit-na-nalichie-ugroz-ubiystvom-grajdanam-ssha.html

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Печерский райсуд Киева назначил проведение лингвистической экспертизы слов бизнесмена Игоря Коломойского, которые могут восприниматься в качестве угроз убийством американским гражданам — клиентам адвоката Трампа.

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Лингвисты проверят слова олигарха, сказанные им в интервью программе «Схемы: коррупция в деталях». В своей речи Коломойский неосторожно выразился в адрес двух граждан США, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые являются клиентами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Слова бизнесмена последние восприняли как личные угрозы их жизни и здоровью, что и будет проверено в ходе экспертизы. Об этом сегодня сообщают «Українськi Новини».

Заявление в Национальную полицию о возможном преступлении поступило именно от американских граждан. В связи с этим сейчас расследуется дело от 10 июня по ч. 1 ст. 129 (об угрозе убийством) Уголовного кодекса Украины.

Проведение лингвистической экспертизы назначено судом 17 июля, после чего эксперты должны дать ответ на ряд вопросов, среди которых — свидетельствуют ли слова Коломойского о прямых или скрытых угрозах жизни и здоровью граждан США, в каких выражениях это проявляется, либо есть ли в его речи выражения, которые могут быть восприняты в качестве таких угроз.

Напомним, что ранее Киевский апелляционный суд отказал Нацбанку в снятии ареста с активов Коломойского и компаний, которые ему принадлежат, в целях погашения задолженности «ПриватБанка» по кредитам.