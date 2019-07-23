Дело Одесского аэропорта САП незаконно передала полиции – ЦПК. Фото: Думская

https://racurs.ua/n124654-delo-odesskogo-aeroporta-sap-nezakonno-peredala-policii-cpk.html

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Дело об отчуждении коммунального имущества Одесского аэропорта незаконно передали местной полиции. Центр противодействия коррупции заявил о незаконных действиях заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Владимира Кривенко.

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В апреле детективы передали САП на согласование проекты подозрений, однако прокуратура их не согласовала. Зато в июне Кривенко переквалифицировал ст. 364 (злоупотребление служебным положением) на ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. После того как САП незаконно изменила подследственность по делу его передали полиции Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.

Юрист ведомства заявляет, что закон запрещает поручать осуществление дел Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) другому органу досудебного расследования. В ЦПК отметили, что в Одессе полиция закроет дело и никто не понесет ответственность за схему.

Как известно, в результате отчуждения, 75% акций аэропорта сейчас принадлежит частным лицам.

Напомним, главу Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого обвинили в недостоверном декларировании, в результате чего его должна проверять квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.