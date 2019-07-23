Глобальное потепление: в Исландии откроют мемориал в честь первого уничтоженного ледника. Фото: Taratur

https://racurs.ua/n124653-globalnoe-poteplenie-v-islandii-otkrout-memorial-v-chest-pervogo-unichtojennogo-lednika.html

Ракурс

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Глобальное потепление, в результате которого тают накопления льда на земной поверхности, обусловило появление мемориала в честь первого уничтоженного ледника. Его откроют в Исландии.

Это островное европейское государство планирует открыть мемориальную доску в честь бывшего ледника Окйекюдль, который первым потерял свой статус из-за глобального потепления. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Guardian.

В ближайшие 200 лет все наши ледники, как ожидается, повторят его судьбу, — написано на исландском и английском языках на табличке мемориальной доски.

Ледник Окйекюдль, расположенный на западе Исландии, в течение сотни лет покрывал 15 кв. км горного склона. Когда-то он был толщиной в 50 м, а в результате глобального потепления глубина льда сократилась до 15 м. Размер ледника тоже стал меньше почти 1 кв. км.

Мемориальную доску на месте ледника Окйекюдль откроют 18 августа, именно поэтому табличка датирована августом 2019 года. Также на мемориале есть пометка «415ppm CO2», что означает рекордный уровень в 415 частей углекислого газа на миллион молекул, зафиксированный в атмосфере в мае этого года.

Этот памятник — признание нашего осознания того, что происходит и что нужно сделать. Только вы знаете, удалось ли нам это, — говорится в обращении к будущим поколениям.

В церемонии открытия мемориала примут участие исследователи из университета Райса в Хьюстоне, (штат Техас), ведущий исландский автор Андри Снер Магнасон и геолог Оддур Сигурдссон.

Ранее «Ракурс» сообщал, что глобальное потепление может полностью растопить Северный Ледовитый океан в ближайшие 20 лет. Согласно прогнозам, лед в океане практически полностью растает примерно в 2030—2040 годах.