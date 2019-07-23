В Венесуэле произошел четвертый блэкаут за месяц. Фото: BBC

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Отключение электричества вновь произошло в Венесуэле. За месяц подобный масштабный блэкаут произошел уже четвертый раз.

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Без электричества в стране остались 18 из 23 штатов, а также столица государства — город Каракас. В столице в это время было остановлено метро, а на центральных улицах города образовались пробки. По словам министра информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, причиной отключения электроэнергии стала «электромагнитная атака». Об этом информирует «Радио Свобода» со ссылкой на сообщение ВВС.

По мнению президента государства Николаса Мадуро, такие отключения являются «терроризмом» и саботажем оппозиции. Тем не менее, сами представители оппозиции страны причиной инцидента называют процветающую коррупцию и недостаточные инвестиции властей в данную отрасль.

Подобный инцидент уже имел место в марте и коснулся всех 23 штатов Венесуэлы. На протяжении целой недели отключение электроэнергии привело к дефициту продуктов в магазинах и возникновению акций протеста. В следующий раз блэкаут произошел в апреле, но длился всего несколько часов.

Напомним, что во время масштабного выключения электроэнергии в марте правительство Венесуэлы обвинило в «саботаже» гидроэлектростанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть страны.