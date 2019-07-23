Кино по-украински: СБУ нашла российских владельцев украинских кинокомпаний. Фото: Православная Жизнь

https://racurs.ua/n124651-kino-po-ukrainski-sbu-nashla-rossiyskih-vladelcev-ukrainskih-kinokompaniy.html

Ракурс

Служба безопасности Украины расследует саботаж украинских фильмов и перечисления средств российским спецслужбам кинопрокатными компаниями Украины. Под удар попали: «В & Н Film Distribution Company», «Ukrainian Film Distribution», «Kinomania», «Volga Ukraine» и «Multi Media Distribution», чей годовой кассовой сбор в стране составляет около 100 млн грн.

Loading...

Уголовное производство открыли на основании обращения нардепа парламента. Об этом говорится в материалах суда, передают «Украинские Новости».

Все указанные компании являются дочерними предприятиями российских компаний, а их владельцами являются граждане РФ. В обращении нардеп утверждает, что компании скрывают часть своей прибыли финансовыми операциями с фиктивными субъектами хозяйствования и перечисляют российским компаниям средства за прокатные права.

В течение 2016−2016 годов данные средства также направлялись на финансирование массовых беспорядков на территории Украины. Владельцы компаний выступают агентами влияния в стране и диктуют свои условия на рынке киноиндустрии, саботируя показ украинских лент.

В июле этого года СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам «Kinomania» и «Volga Ukraine». Суд ходатайство следователей удовлетворил.

Как ранее сообщалось, в конце мая Государственное агентство Украины по вопросам кино обнародовало тизер исторической драмы по роману Василия Шкляра.