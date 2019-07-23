«Забыл» об имуществе на 40 млн грн: экс-главу ОГА отпустили под личное обязательство. Фото: Экспрес

https://racurs.ua/n124650-zabyl-ob-imuschestve-na-40-mln-grn-eks-glavu-oga-otpustili-pod-lichnoe-obyazatelstvo.html

Ракурс

Экс-главе госадминистрации избрали меру пресечения за недостоверное декларирование на сумму более 40 млн грн. Соломенский райсуд Киева отпустил злоумышленника под личное обязательство.

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Соответствующее решение в отношении подозреваемого в совершении действий, предусмотренных ст. 366−1 Уголовного кодекса Украины, было принято 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в своем Facebook.

Своим решением судья по частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Экс-госслужащему запрещено отлучаться из Киева без разрешения, общаться со свидетелями. Также он обязан прибывать в суд, к детективу или прокурору по каждому требованию.

Отметим, что чиновник «забыл» указать в декларациях 2016 и 2017 недвижимость, автомобили и земельный участок почти 35 млн грн. Не указал служащий также корпоративные права и доходы на сумму 8 млн грн. В 2015 году чиновник вообще не подавал декларацию.

Вероятно, речь идет об экс-главе Запорожской ОГА Константине Брыле. Ряд украинских СМИ сообщил, что его отпустили из суда даже без электронного браслета.

Как ранее сообщал «Ракурс», за ложь в декларациях подозрение должны были объявили министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.