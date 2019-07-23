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«Забыл» об имуществе на 40 млн грн: экс-главу ОГА отпустили под личное обязательство. Фото: Экспрес

«Забыл» об имуществе на 40 млн грн: экс-главу ОГА отпустили под личное обязательство

23 июл 2019, 11:31
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Экс-главе госадминистрации избрали меру пресечения за недостоверное декларирование на сумму более 40 млн грн. Соломенский райсуд Киева отпустил злоумышленника под личное обязательство.

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Соответствующее решение в отношении подозреваемого в совершении действий, предусмотренных ст. 366−1 Уголовного кодекса Украины, было принято 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в своем Facebook.

Своим решением судья по частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Экс-госслужащему запрещено отлучаться из Киева без разрешения, общаться со свидетелями. Также он обязан прибывать в суд, к детективу или прокурору по каждому требованию.

Отметим, что чиновник «забыл» указать в декларациях 2016 и 2017 недвижимость, автомобили и земельный участок почти 35 млн грн. Не указал служащий также корпоративные права и доходы на сумму 8 млн грн. В 2015 году чиновник вообще не подавал декларацию.

Вероятно, речь идет об экс-главе Запорожской ОГА Константине Брыле. Ряд украинских СМИ сообщил, что его отпустили из суда даже без электронного браслета.

Как ранее сообщал «Ракурс», за ложь в декларациях подозрение должны были объявили министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Источник: Ракурс


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«Забыл» об имуществе на 40 млн грн: экс-главу ОГА отпустили под личное обязательство

Меру пресечения за недостоверное декларирование на сумму более 40 млн грн избрали бывшему главе одной из облгосадминистраций Украины. Злоумышленника отпустили под личное обязательство без электронного браслета

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