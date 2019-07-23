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«Забув» про майно на 40 млн грн: екс-голову ОДА відпустили під особисте зобов’язання. Фото: Експрес

«Забув» про майно на 40 млн грн: екс-голову ОДА відпустили під особисте зобов’язання

23 лип 2019, 11:23
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Екс-очільнику держадміністрації обрали запобіжний захід за недостовірне декларування на суму понад 40 млн грн. Солом’янський райсуд Києва відпустив зловмисника під особисте зобов’язання.

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Відповідне рішення щодо підозрюваного у вчиненні дій, передбачених ст. 366−1 Кримінального кодексу України, було прийнято 19 липня. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у своєму Facebook.

Своїм рішенням слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокуратури. Екс-держслужбовцю заборонено відлучатися з Києва без дозволу, спілкуватися зі свідками. Також він зобов’язаний прибувати до суду, детектива чи прокурора за кожною вимогою.

Зазначимо, що чиновник «забув» вказати у деклараціях 2016 та 2017 років нерухомість, автомобілі та земельну ділянку на майже 35 млн грн. Не вказав службовець також корпоративні права та доходи на суму 8 млн грн. У 2015 році чиновник взагалі не подавав декларацію.

Ймовірно, мова йде про екс-очільника Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Низка українських ЗМІ повідомляла, що його відпустили з суду навіть без електронного браслету.

Як раніше повідомляв «Ракурс», за брехню в деклараціях підозру мали оголосили міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.

Джерело: Ракурс


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«Забув» про майно на 40 млн грн: екс-голову ОДА відпустили під особисте зобов’язання

Запобіжний захід за недостовірне декларування на суму понад 40 млн грн обрали колишньому голову держадміністрації. Зловмисника відпустили під особисте зобов’язання без електронного браслета

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