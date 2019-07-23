Кіно по-українськи: СБУ знайшла російських власників українських кінокомпаній. Фото: Православная Жизнь

https://racurs.ua/ua/n124651-kino-po-ukrayinsky-sbu-znayshla-rosiyskyh-vlasnykiv-ukrayinskyh-kinokompaniy.html

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Служба безпеки України розслідує саботаж українських фільмів та перерахування коштів російським спецслужбам кінопрокатними компаніями України. Під удар потрапили: «В&Н Film Distribution Company», «Ukrainian Film Distribution», «Kinomania», «Volga Ukraine» та «Multi Media Distribution», чий річний касовій збір в країні становить близько 100 млн грн.

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Кримінальне провадження відкрили на підставі звернення нардепа парламенту. Про це йдеться в матеріалах суду, передають «Українські Новини».

Усі зазначені компанії є дочірніми підприємства російських компаній, а їхніми власниками є громадяни РФ. У звернені нардеп стверджує, що компанії приховують частину своїй прибутків фінансовими операціями з фіктивними суб'єктами господарювання та перераховують російським компаніям кошти за прокатні права.

Протягом 2016−2016 років дані кошти також спрямовували на фінансування масових заворушень на території України. Власники компаній виступають агентами впливу в країні та диктують свої умови на ринку кіноіндустрії, саботуючи показ українських стрічок.

В липні цього року СБУ попросила Суд надати доступ до банківських рахунків «Kinomania» и «Volga Ukraine». Суд клопотання слідчих задовольнив.

Як раніше повідомлялося, наприкінці травня Державне агентство України з питань кіно оприлюднило тизер історичної драмиза романом Василя Шкляра.