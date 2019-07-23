У Венесуелі стався четвертий блекаут за місяць. Фото: ru.sputniknews.kz

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Відключення електрики знову сталося у Венесуелі. За місяць подібний масштабний блекаут стався вже четвертий раз.

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Без електрики у країні залишилися 18 з 23 штатів, а також столиця держави — місто Каракас. У столиці в цей час зупинилося метро, а на центральних вулицях міста утворилися затори. За словами міністра інформації Венесуели Хорхе Родрігеса, причиною відключення електроенергії стала «електромагнітна атака». Про це інформує «Радіо Свобода» із посиланням на повідомлення ВВС.

На думку президента держави Ніколаса Мадуро, такі відключення є «тероризмом» і саботажем опозиції. Проте, самі представники опозиції країни причиною інциденту називають процвітаючу корупцію і недостатні інвестиції влади у дану галузь.

Подібний інцидент вже мав місце у березні і торкнувся всіх 23 штатів Венесуели. Протягом цілого тижня відключення електроенергії призвело до дефіциту продуктів в магазинах і виникненню акцій протесту. Наступного разу блекаут стався в квітні, але тривав всього кілька годин.

Нагадаємо, що під час масштабного виключення електроенергії у березні уряд Венесуели звинуватив у «саботажі» гідроелектростанцію, яка забезпечує електрикою більшу частину країни.