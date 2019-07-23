Глобальне потепління: в Ісландії відкриють меморіал на честь першого знищеного льодовика. Фото: Taratur

https://racurs.ua/ua/n124653-globalne-poteplinnya-v-islandiyi-vidkryut-memorial-na-chest-pershogo-znyschenogo-lodovyka.html

Ракурс

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Глобальне потепління, внаслідок якого тануть накопичення льоду на земній поверхні, зумовило появу меморіалу на честь першого знищеного льодовика. Його відкриють в Ісландії.

Ця острівна європейська держава планує відкрити меморіальну дошку на честь колишнього льодовика Окйекюдль, який першим втратив свій статус через глобальне потепління. Про це інформує «Європейська правда» з посиланням на The Guardian.

У найближчі 200 років всі наші льодовики, як очікується, повторять його долю, — йдеться ісландською та англійською мовами на табличці меморіальної дошки.

Льодовик Окйекюдль, що на заході Ісландії, впродовж сотні літ покривав 15 квадратних кілометрів гірського схилу. Колись був товщиною в 50 метрів, а внаслідок глобального потепління глибина льоду скоротилася до 15 метрів. Та й розміром він став меншим — майже один квадратний кілометр.

Меморіальну дошку на місці льодовика Окйекюдль відкриють 18 серпня, тож зрозуміло, чому табличка датована серпнем 2019 року. Також на меморіалі є позначка «415ppm CO2», що означає рекордний рівень у 415 частин вуглекислого газу на мільйон молекул, зафіксований в атмосфері у травні цього року.

Цей пам’ятник є визнанням нашого усвідомлення того, що відбувається і що потрібно зробити. Тільки ви знаєте, чи нам це вдалося, — написано у зверненні до майбутніх поколінь.

У церемонії відкриття меморіалу візьмуть участь дослідники з університету Райса в Х’юстоні, штат Техас, провідний ісландський автор Андрі Снер Магнасон і геолог Оддур Сігурдссон.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що глобальне потепління може повністю розтопити Північний Льодовитий океан за найближчі 20 років. Згідно прогнозів, лід в океані практично повністю розтане приблизно в 2030—2040 роках.