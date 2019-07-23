Справу Одеського аеропорту САП незаконно передала поліції – ЦПК. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n124654-spravu-odeskogo-aeroportu-sap-nezakonno-peredala-policiyi-cpk.html

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Справу про відчуження комунального майна Одеського аеропорту незаконно передали місцевій поліції. Центр протидії корупції заявив про незаконні дії заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Володимира Кривенко.

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У квітні детективи передали САП на погодження проекти підозр, однак прокуратура їх не погодила. Натомість у червні Кривенко перекваліфікував ст. 364 (зловживання службовим становищем) на ст. 367 (службова недбалість). Кримінального кодексу України. Після того як САП незаконно змінив підслідність у справі її передали поліції Одеської області. Про це повідомляє прес-служба ЦПК.

Юрист відомства заявляє, що закон забороняє доручати здійснення справ Національного антикорупційного бюро (НАБУ) іншому органу досудового розслідування. У ЦПК наголосили, що в Одесі поліція закриє справу і ніхто не понесе відповідальність за схему.

Як відомо, внаслідок відчуження, 75% акцій аеропорту наразі належить приватним особам.

Нагадаємо, голову Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького звинуватили у недостовірному декларуванні, внаслідок чого його має перевіряти Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.