Слова Коломойського суд перевірить на наявність погроз убивством громадянам США. Фото: "Економічна правда"

https://racurs.ua/ua/n124655-slova-kolomoyskogo-sud-pereviryt-na-nayavnist-pogroz-vbyvstvom-gromadyanam-ssha.html

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Печерський райсуд Києва призначив проведення лінгвістичної експертизи слів бізнесмена Ігоря Коломойського, які можуть сприйматися як погрози убивством американським громадянам — клієнтам адвоката Трампа

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Лінгвісти перевірять слова олігарха, сказані ним в інтерв’ю програмі «Схеми: корупція в деталях». У своїй промові Коломойський необережно висловився на адресу двох громадян США, Ігоря Фрумана та Лева Парнаса, які є клієнтами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Слова бізнесмена останні сприйняли як особисті погрози їхньому життю та здоров’ю, що і буде перевірено під час експертизи. Про це сьогодні повідомляють «Українськi Новини».

Заява до Національної поліції про можливий злочин надійшла саме від американських громадян. У зв’язку з цим зараз розслідується справа від 10 червня за ч. 1 ст. 129 (про погрозу вбивством) Кримінального кодексу України.

Проведення лінгвістичної експертизи призначене судом 17 липня, після чого експерти повинні дати відповідь на низку запитань, серед яких — чи свідчать слова Коломойського про прямі або приховані загрози життю та здоров’ю громадян США, в яких виразах це проявляється, або чи є в його мові вирази, які можуть бути сприйняті як такі загрози.

Нагадаємо, що раніше Київський апеляційний суд відмовив Нацбанку у знятті арешту з активів Коломойського та компаній, які йому належать, із метою погашення заборгованості «ПриватБанку» за кредитами.