Банду разоблачили в 2016 году, фото: ПАЙКОН

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В Днепровский районный суд столицы направлено дело банды, созданной жителями Киева и Харьковской области, которая в течение семи лет совершала вооруженные нападения на инкассаторов.

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Сумма нанесенного злоумышленниками ущерба составляет не менее 15 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Банду разоблачили в 2016 году. Отмечается, что работа правоохранители осложнялась тем, что в состав преступной группы входили бывшие инкассатор и сотрудник правоохранительных структур, которые были хорошо знакомы с осуществлением охраны банковскими учреждениями и оперативными возможностями правоохранительных органов. Также они владели навыками конспирации и обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

Организовал эту банку уроженец Киева 1976 года рождения. Он подыскал ее участников, осуществлял руководство, координировал действия каждого из злоумышленников и консультировал их. Все участники банды действовали в соответствии с четко распределенными ролями.

Правоохранители установили, что злоумышленники причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в разные годы на территории Харьковской области и других регионов Украины. Среди совершенных ими преступлений не только разбойные нападения, но и, в частности, покушение на заказное убийство.

Во время проведения обысков в гаражных помещениях и по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. В частности — подствольные гранатометы, боевые и реактивные противотанковые гранаты, тротиловые шашки и пластид.

В целом злоумышленников обвиняют в правонарушениях, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса — ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

Напомним, в июне в Кропивницком задержали подконтрольную криминальному авторитету банду, которая требовала от местных жителей возвращения несуществующих долгов.