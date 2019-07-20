Моххамад Джавад Зариф, фото: Richard Drew

https://racurs.ua/n124509-v-irane-otreagirovali-na-namereniya-ssha-razmestit-voyska-v-saudovskoy-aravii.html

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В Иране отреагировали на намерения США разместить военный контингент в размере, как ожидается, 500 военнослужащих, в Саудовской Аравии.

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По словам главы МИД Ирана Моххамад Джавада Зарифа, такие действия США являются «символическим и бесполезным шагом», сообщает агентство «Анадолу».

Безопасность в нашем регионе нельзя обеспечить извне, — заявил Зариф, добавив, что, по его мнению, страны региона должны самостоятельно обеспечивать свою безопасность с помощью сотрудничества и региональной интеграции.

Зариф также обвинил США в поставках оружия террористам, которые действуют в регионе, в частности в Сирии.

Напомним, недавно стало известно о намерениях США разместить своих военнослужащих на военной базе, расположенной в пустыне к востоку от столицы Саудовской Аравии города Эр-Рияда. Специалисты, которые будут готовить базу для развертывания американского контингента, уже прибыли в Аравию. На этом объекте, в частности, будут размещены системы противоракетной обороны «Пэтриот».