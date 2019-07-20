Американские военнослужащие, фото: Tiffany Dusterhoft

https://racurs.ua/n124507-ssha-namereny-razmestit-voennyy-kontingent-v-saudovskoy-aravii.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки в условиях роста напряженности в регионе Персидского залива намерены разместить в Саудовской Аравии свой военный контингент.

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Вероятно, он будет состоять из 500 военнослужащих, которые будут находиться на военной базе, расположенной к востоку от столицы страны городе Эр-Рияде. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на распространенное саудовским информагентством SPA заявление МИД Саудовской Аравии.

Отмечается, что целью более тесного сотрудничества Эр-Рияда и Вашингтона является «усиление безопасности и стабильности в регионе».

В то же время представители Центрального военного командования США вчера заявили, что целью размещения военного контингента в Саудовской Аравии является «защита от угроз интересов и военных силы США в регионе».

Несколько дней назад издание CNN сообщало, что вероятным местом дислокации американских военных в Саудовской Аравии может быть база военно-воздушных сил имени принца Султана (Prince Sultan Air Base), расположенная в пустыне к востоку от столицы страны. По информации издания, небольшое количество военнослужащих и вспомогательного персонала уже находятся на месте для проведения подготовительных работ к развертыванию противоракетной системы «Пэтриот», а также с целью улучшения взлетно-посадочной полосы аэродрома авиабазы.

Напомним, в июне йеменские повстанцы нанесли удар по аэропорту в Саудовской Аравии. В результате инцидента один человек погиб.