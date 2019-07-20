Американські військовослужбовці, фото: Tiffany Dusterhoft

https://racurs.ua/ua/n124507-ssha-maut-namir-rozmistyty-viyskovyy-kontyngent-u-saudivskiy-araviyi.html

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Сполучені Штати Америки в умовах зростання напруженості в регіоні Перської затоки мають намір розмістити в Саудівській Аравії свій військовий контингент.

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Ймовірно, він складатиметься із 500 військовослужбовців, котрі перебуватимуть на військовій базі, розташованій на схід від столиці країни місті Ер-Ріяді. Про це повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на поширену саудівським інформагентством SPA заяву МЗС Саудівської Аравії.

Зазначається, що метою більш тісної співпраці Ер-Ріяда та Вашингтона є «посилення безпеки та стабільності в регіоні».

Водночас представники Центрального військового командування США вчора заявили, що метою розміщення військового контингенту в Саудівській Аравії є «захист від загроз інтересів і військових сили США в регіоні».

Кілька днів тому видання CNN повідомляло, що ймовірним місцем дислокації американських військових у Саудівській Аравії може бути база військово-повітряних сил імені принца Султана (Prince Sultan Air Base), розташована в пустелі на схід від столиці країни. За інформацією видання, невелика кількість військовослужбовців і допоміжного персоналу вже перебувають на місці для проведення підготовчих робіт до розгортання протиракетної системи «Петріот», а також з метою поліпшення злітно-посадкової смуги аеродрому авіабази.

Нагадаємо, у червні єменські повстанці завдали удару по аеропорту в Саудівській Аравії. Внаслідок цього інциденту одна людина загинула.