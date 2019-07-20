Моххамад Джавад Заріф, фото: Richard Drew

https://racurs.ua/ua/n124509-v-irani-vidreaguvaly-na-namir-ssha-rozmistyty-viyska-v-saudivskiy-araviyi.html

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В Ірані відреагували на наміри США розмістити військовий контингент в розмірі, як очікується, 500 військовослужбовців, у Саудівській Аравії.

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За словами очільника МЗС Ірану Моххамада Джавада Заріфа, такі дії США є «символічним та марним кроком», повідомляє агентство «Анадолу».

Безпеку в нашому регіоні не можна забезпечити ззовні, — заявив Заріф, додавши, що, на його думку, країни регіону мають самостійно забезпечувати свою безпеку за допомогою співробітництва та регіональної інтеграції.

Заріф також звинуватив США в постачанні зброї терористам, які діють в регіоні, зокрема в Сирії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про наміри США розмістити своїх військовослужбовців на військовій базі, розташованій в пустелі на схід від столиці Саудівської Аравії міста Ер-Ріяда. Фахівці, які готуватимуть базу до розгортання американського контингенту, вже прибули до Аравії. На цьому об'єкті, зокрема, будуть розміщені системи протиракетного захисту «Петріот».