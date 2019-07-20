Хакери вчора зламали пошту та сторінку в Твіттері головного управління поліції Лондона

https://racurs.ua/ua/n124508-hakery-zlamaly-poshtu-skotlend-yarda-y-pochaly-rozsylaty-necenzurni-lysty.html

Ракурс

Хакери зламали електронну пошту та сторінку в соціальній мережі Твіттер Скотленд-Ярда (головного управління поліції Лондона).

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В результаті від імені лондонської поліції вчора ввечері почали надходити численні «дивні», а іноді й нецензурні повідомлення, повідомляє BBC.

Подібні повідомлення, котрі, зокрема, містили нецензурні заяви на адресу правоохоронців, почали публікуватися й у Твіттері Скотленд-Ярду. Також серед повідомлень у Твіттері був заклик відпустити на волю популярного британського реп-виконавця Digga D (Ріса Герберта), про перебування котрого у в’язниці «Вандзверт», розташованій у південно-західному районі Лондона, стало відомо наприкінці травня. Ці твіти згодом були видалені.

Наразі обставини здійснення хакерської атаки встановлюються. У Скотленд-Ярді закликають громадськість ігнорувати всю фейкову інформацію.

Нагадаємо, у січні хакери виклали в інтернет російські документи про війну на Донбасі, а також про зв’язки Кремля з Російською православною церквою загальним обсягом 175 Гб.