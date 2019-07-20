Хакеры вчера взломали почту и страницу в Твиттере главного управления полиции Лондона

https://racurs.ua/n124508-hakery-vzlomali-pochtu-skotlend-yarda-i-nachali-rassylat-necenzurnye-pisma.html

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Хакеры взломали электронную почту и страницу в социальной сети Твиттер Скотленд-Ярда (главного управления полиции Лондона).

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В результате от имени лондонской полиции вчера вечером начали поступать многочисленные «странные», а иногда и нецензурные сообщения, сообщает BBC.

Подобные сообщения, которые, в частности, содержали нецензурные заявления в адрес правоохранителей, начали публиковаться и в Твиттере Скотленд-Ярда. Также среди сообщений в Твиттере был призыв отпустить на свободу популярного британского рэп-исполнителя Digga D (Риса Герберта), о пребывании которого в тюрьме «Уондсуэрт», расположенной в юго-западном районе Лондона, стало известно в конце мая. Эти твиты впоследствии были удалены.

Обстоятельства совершения хакерской атаки устанавливаются. В Скотленд-Ярде призывают общественность игнорировать всю фейковую информацию.

Напомним, в январе хакеры выложили в интернет российские документы о войне в Донбассе, а также о связях Кремля с Русской православной церковью общим объемом 175 Гб.