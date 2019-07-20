Банду нападників на інкасаторів судитимуть за скоювані впродовж семи років злочини (ФОТО)

Банду викрили у 2016 році, фото: ПАЙКОН

https://racurs.ua/ua/n124510-bandu-napadnykiv-na-inkasatoriv-sudytymut-za-skouvani-vprodovj-semy-rokiv-zlochyny-foto.html

Ракурс

До Дніпровського районного суду столиці скерована справа банди, утвореної жителями Києва та Харківщини, яка впродовж семи років скоювала збройні напади на інкасаторів.

Loading...

Сума завданих зловмисниками збитків становить щонайменше 15 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Банду викрили в 2016 році. Зазначається, що робота правоохоронці ускладнювалася тим, що до складу злочинної групи входили колишні інкасатор та працівник правоохоронних структур, котрі були добре обізнані зі здійсненням охорони банківськими установами та оперативними можливостями правоохоронних органів. Також вони володіли навичками конспірації та поводження зі зброєю й вибуховими речовинами.

Організував цю банку уродженець Києва 1976 року народження. Він підшукав її учасників, здійснював керівництво, координував дії кожного зі зловмисників та консультував їх. Усі учасники банди діяли відповідно до чітко розподілених ролей.

Правоохоронці встановили, що зловмисники причетні до скоєння низки тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених у різні роки на території Харківської області та інших регіонів України. Серед вчинених ними злочинів не лише розбійні напади, а й, зокрема, замах на замовне вбивство.

Під час проведення обшуків в гаражних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили арсенал зброї та боєприпасів. Зокрема — підствольні гранатомети, бойові та реактивні протитанкові гранати, тротилові шашки та пластид.

Загалом зловмисників звинувачують у правопорушеннях, передбачених шістьома статтями Кримінального кодексу — ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство).

Нагадаємо, у червні в Кропивницькому затримали підконтрольну кримінальному авторитету банду, яка вимагала від місцевих жителів повернення неіснуючих боргів.