Коміки, тамада і працівники каналу Коломойського — з новим складом Ради нудно не буде. Фото: LvivNEWS

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Ракурс

Позачергові парламентські вибори, що відбулися 21 липня в Україні, принесли багато сюрпризів. Одним із них став склад нових депутатів, із яким нудно не буде — коміки, тамада і працівники каналу Коломойського.

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Після цьогорічних президентських виборів, на яких переміг комік студії «95 квартал» Володимир Зеленський, йти у політику вирішили багато хто з відомих зірок шоу-бізнесу, спортсменів, журналістів. За попередніми даними Центрвиборчкому, чимало їх пройшло у Раду.

Вже відомо, що до складу Верховної Ради дев’ятого скликання в якості народних депутатів увійдуть:

музикант і лідер рок-групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук;

співачка і телеведуча Софія Федина;

шоумен і телеведучий Олександр Скічко;

телеведучий і художній керівник студії «Мамахохотала» Роман Грищук;

телеведучий програми «Ревізор» і відомий ресторатор Микола Тищенко;

професійний весільний тамада і учасник проекту «Ліга Сміху» Ігор Кривошеєв.

До Верховної Ради нового скликання також увійдуть представники студії «95 квартал»:

керівник компанії «Квартал-концерт» Максим Ткаченко;

директор з управління і розвитку цифрових продуктів студії «Квартал 95» Олена Хоменко;

сценарист студії «Квартал 95» Олександр Кабанов;

актор студії «Квартал 95» Юрій Корявченков.

Відзначимо, що серед нардепів нового складу українського парламенту багато журналістів, у тому числі працівників холдингу «1+1 media», який є одним із найбільш вагомих активів олігарха Ігоря Коломойського:

гендиректор інформагентства УНІАН, що входить у холдинг «1+1 media» Артем Ковальов;

гендиректор «1+1 media» Олександр Ткаченко;

журналістка каналу «1+1» Ольга Василевська;

журналіст каналу «1+1» Сергій Швець;

ведучий програми «Гроші» на каналі «1+1» Олександр Дубінський;

заступник головного редактора «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін;

журналіст телеканалу «Еспресо» Дмитро Костюк;

радіоведуча Дар’я Володіна.

Серед майбутніх нардепів є й відомі спортсмени. Насамперед ідеться про чемпіона світу, срібного призера Олімпійських ігор, борця греко-римського стилю Жана Беленюка. Також до Ради пройшла чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, легкоатлетка Ольга Саладуха.

Нагадаємо, що «Ракурс» стежить за перебігом подій на позачергових парламентських виборах 2019 року.