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Ракурс
Коміки, тамада і працівники каналу Коломойського — з новим складом Ради нудно не буде. Фото: LvivNEWS

Коміки, тамада і працівники каналу Коломойського — з новим складом Ради нудно не буде

23 лип 2019, 13:53
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Позачергові парламентські вибори, що відбулися 21 липня в Україні, принесли багато сюрпризів. Одним із них став склад нових депутатів, із яким нудно не буде — коміки, тамада і працівники каналу Коломойського.

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Після цьогорічних президентських виборів, на яких переміг комік студії «95 квартал» Володимир Зеленський, йти у політику вирішили багато хто з відомих зірок шоу-бізнесу, спортсменів, журналістів. За попередніми даними Центрвиборчкому, чимало їх пройшло у Раду.

Вже відомо, що до складу Верховної Ради дев’ятого скликання в якості народних депутатів увійдуть:

  • музикант і лідер рок-групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук;
  • співачка і телеведуча Софія Федина;
  • шоумен і телеведучий Олександр Скічко;
  • телеведучий і художній керівник студії «Мамахохотала» Роман Грищук;
  • телеведучий програми «Ревізор» і відомий ресторатор Микола Тищенко;
  • професійний весільний тамада і учасник проекту «Ліга Сміху» Ігор Кривошеєв.

До Верховної Ради нового скликання також увійдуть представники студії «95 квартал»:

  • керівник компанії «Квартал-концерт» Максим Ткаченко;
  • директор з управління і розвитку цифрових продуктів студії «Квартал 95» Олена Хоменко;
  • сценарист студії «Квартал 95» Олександр Кабанов;
  • актор студії «Квартал 95» Юрій Корявченков.

Відзначимо, що серед нардепів нового складу українського парламенту багато журналістів, у тому числі працівників холдингу «1+1 media», який є одним із найбільш вагомих активів олігарха Ігоря Коломойського:

  • гендиректор інформагентства УНІАН, що входить у холдинг «1+1 media» Артем Ковальов;
  • гендиректор «1+1 media» Олександр Ткаченко;
  • журналістка каналу «1+1» Ольга Василевська;
  • журналіст каналу «1+1» Сергій Швець;
  • ведучий програми «Гроші» на каналі «1+1» Олександр Дубінський;
  • заступник головного редактора «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін;
  • журналіст телеканалу «Еспресо» Дмитро Костюк;
  • радіоведуча Дар’я Володіна.

Серед майбутніх нардепів є й відомі спортсмени. Насамперед ідеться про чемпіона світу, срібного призера Олімпійських ігор, борця греко-римського стилю Жана Беленюка. Також до Ради пройшла чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, легкоатлетка Ольга Саладуха.

Нагадаємо, що «Ракурс» стежить за перебігом подій на позачергових парламентських виборах 2019 року.

Джерело: Ракурс


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