Четверо дітей загинули в дитячому таборі на території російського гірськолижного комплексу. Фото: МНС Хабаровського краю

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Ракурс

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Пожежа в дитячому наметовому таборі, розташованому на території гірськолижного комплексу «Холдомі» в Хабаровському краї, забрала життя чотирьох дітей.

Загалом при пожежі постраждали 12 людей, в тому числі семеро дітей. Про це інформує РІА «Новости» з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Російської Федерації.

Вісьмом постраждалим, трьом дітям і п’ятьом дорослим, медична допомога була надана на місці події. Наразі в лікарнях залишаються двоє хлопчиків — один з опіками, інший з отруєнням чадним газом

Пожежа сталася в ніч на 23 липня, вогонь поширився на територію 2,4 тис кв.м. З двадцяти шести наметів згоріли двадцять. За попередніми даними, ймовірною причиною пожежі міг стати обігрівач, який загорівся в одному з наметів.

Зазначається, що остання державна перевірка пожежного нагляду в дитячому таборі, де перебували 189 дітей, була у травні 2019 року. Одним із виявлених порушень була відсутність планів евакуації. Тоді перевіряльники приписали адміністрації табору до 1 серпня усунути недоліки.

За наслідками трагедії слідчий комітет Росії порушив справу за статтями щодо заподіяння смерті з необережності та надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки. Директора табору затримали.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вчені знайшли незвичайний спосіб швидше будити дітей під час пожежі.