Четверо детей погибли в детском лагере на территории российского горнолыжного комплекса. Фото: МЧС Хабаровского края

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Ракурс

Пожар в детском палаточном лагере, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, унес жизни четырех детей.

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В целом при пожаре пострадали 12 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные министерства здравоохранения Российской Федерации.

Восьми пострадавшим, трем детям и пяти взрослым, медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Сейчас в больницах остаются двое мальчиков — один с ожогами, другой с отравлением угарным газом.

Пожар произошел в ночь на 23 июля, огонь распространился на территорию 2,4 тыс кв.м. Из двадцати шести палаток сгорели двадцать. По предварительным данным, вероятной причиной пожара мог стать обогреватель, который загорелся в одной из палаток.

Отмечается, что последняя государственная проверка пожарного надзора в детском лагере, где находились 189 детей, была в мае 2019 года. Одним из выявленных нарушений было отсутствие планов эвакуации. Тогда проверяющие приписали администрации лагеря до 1 августа устранить недостатки.

По результатам трагедии следственный комитет России возбудил дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директора лагеря задержали.

Ранее «Ракурс» сообщал, что ученые нашли необычный способ быстрее будить детей при пожаре.