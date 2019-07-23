Генпрокуратуру може очолити Рябошапка. Фото: slovech.co

https://racurs.ua/ua/n124666-genprokuraturu-moje-ocholyty-ryaboshapka-zelenskyy.html

Ракурс

Генеральна прокуратура отримає нового керівника. Ним може стати член команди нинішнього президента Володимира Зеленського Руслан Рябошапка, котрий працював і з попередньою владою.

Loading...

Кандидатура Рябошапки розглядається серед інших претендентів. Про це заявив сам Зеленський під час сьогоднішнього брифінгу, на якому правоохоронці звітували про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Від самого початку моєї президентської кампанії я говорив, що Рябошапка крутий фахівець, я бачу його одним із претендентів, — зазначив президент на запитання про особу майбутнього генпрокурора.

Як відомо, за президентства Петра Порошенка Рябошапка деякий час входив до складу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також нагадаємо, нинішній глава ГПУ Юрій Луценко наразі перебуває у відпустці.