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Выборы в Раду: в Бахмуте члены комиссии облили чернилами протоколы, чтобы скрыть нарушения, фото — Нацполиция
В Бахмуте члены комиссии облили чернилами протоколы, чтобы скрыть нарушения (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n124533-v-bahmute-chleny-komissii-oblili-chernilami-protokoly-chtoby-skryt-narusheniya-foto-video.htmlРакурс
В Бахмуте (Донецкая область) члены участковой избирательной комиссии подписали незаполненные протоколы голосования до начала выборов. Чтобы скрыть нарушение, они облили протоколы чернилами.
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Об этом случае сообщила 21 июля пресс-служба Национальной полиции. Представитель ведомства Ярослав Тракало отметил, что «народное волеизъявление фактически уже завершилось, так и не начавшись».
Нарушение произошло в школе Бахмута на участке № 624. Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования.
Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-«победителя» или «правильное» название партии, — сообщил Тракало.
Когда же на участок приехала следственно-оперативная группа, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158 (фальсификация избирательных документов, итогов голосования) УК Украины.
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