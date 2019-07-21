Выборы в Раду: в Бахмуте члены комиссии облили чернилами протоколы, чтобы скрыть нарушения, фото — Нацполиция

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В Бахмуте (Донецкая область) члены участковой избирательной комиссии подписали незаполненные протоколы голосования до начала выборов. Чтобы скрыть нарушение, они облили протоколы чернилами.

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Об этом случае сообщила 21 июля пресс-служба Национальной полиции. Представитель ведомства Ярослав Тракало отметил, что «народное волеизъявление фактически уже завершилось, так и не начавшись».

Нарушение произошло в школе Бахмута на участке № 624. Члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования.

Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-«победителя» или «правильное» название партии, — сообщил Тракало.

Когда же на участок приехала следственно-оперативная группа, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 158 (фальсификация избирательных документов, итогов голосования) УК Украины.