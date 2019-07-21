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Пожар на украинском траулере у берегов Африки, ищут пропавшего моториста. Фото: "Думская"

Пожар на украинском траулере у берегов Африки, ищут пропавшего моториста (ФОТО)

21 июл 2019, 09:43
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Серьезный пожар на борту украинского траулера «Иван Голубец», произошел у берегов Западной Африки. В результате возгорания на судне исчез один из членов экипажа.

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Из-за пожара на борту одного из четырех украинских океанских судов, траулера «Иван Голубец», которое сейчас ходит под грузинским флагом, исчез моторист. Что с ним случилось, неизвестно, сейчас идут его поиски, сообщает «Думская».

Пока неизвестны масштабы повреждений траулера, но есть информация, что в последний раз судно выходило на связь десять дней назад на северо-западе Мавритании у порта Нуадибу, расположенного на берегу Атлантического океана.

После этого «Иван Голубец» исчез с электронных карт, выключив по неизвестным причинам передающее устройство.

Пожар на украинском траулере у берегов Африки, ищут пропавшего моториста. Фото: "Думская"

Пожар на украинском траулере у берегов Африки, ищут пропавшего моториста. Фото: "Думская"

Пожар на украинском траулере у берегов Африки, ищут пропавшего моториста. Фото: "Думская"

Напомним, что в ноябре 2018 года пограничная полиция Великобритании задержала 14 мигрантов, которые во Франции похитили рыболовный траулер и пересекли на нем Ла-Манш.


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