В России зарезали проукраинскую активистку. Фото: facebook

https://racurs.ua/n124636-v-rossii-zarezali-proukrainskuu-aktivistku-foto.html

Ракурс

В России убили проукраинскую активистку Елену Григорьеву. При жизни женщина отстаивала демократию, лгбт-движение, незаконно арестованных крымских татар и журналистов.

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Изуродованное тело активистки обнаружили возле ее дома в Санкт-Петербурге накануне. Само убийство произошло в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов на своей странице в Facebook.

По данным росСМИ на теле женщины обнаружили восемь ножевых ранений. Идрисов заявил, что активистка регулярно получала угрозы, однако правоохранительные органы на жалобы не реагировали и советовали обращаться уже по факту совершенного насилия.

Григорьева знала, что ей грозит смерть, а потому попросила свою знакомую позаботиться о ее коте, если ее убьют. Женщина дала активистке обещание, хоть и не верила в возможность ее убийства.

Идрисов отметил, что телефон Григорьевой все еще работает, а аккаунты активистки регулярно светятся он-лайн. Правозащитник назвал данные действия цинизмом оперативников и следователей, ведь многие знакомые даже не подозревали все это время, что Григорьеву жестоко убили.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве в начале июня суд отпустил подозреваемого в убийстве активиста Виталия Олешко (Сармата).