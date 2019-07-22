Ракурсhttps://racurs.ua/
В России зарезали проукраинскую активистку. Фото: facebook
В России зарезали проукраинскую активистку (ФОТО)https://racurs.ua/n124636-v-rossii-zarezali-proukrainskuu-aktivistku-foto.htmlРакурс
В России убили проукраинскую активистку Елену Григорьеву. При жизни женщина отстаивала демократию, лгбт-движение, незаконно арестованных крымских татар и журналистов.
Loading...
Изуродованное тело активистки обнаружили возле ее дома в Санкт-Петербурге накануне. Само убийство произошло в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов на своей странице в Facebook.
По данным росСМИ на теле женщины обнаружили восемь ножевых ранений. Идрисов заявил, что активистка регулярно получала угрозы, однако правоохранительные органы на жалобы не реагировали и советовали обращаться уже по факту совершенного насилия.
Григорьева знала, что ей грозит смерть, а потому попросила свою знакомую позаботиться о ее коте, если ее убьют. Женщина дала активистке обещание, хоть и не верила в возможность ее убийства.
Идрисов отметил, что телефон Григорьевой все еще работает, а аккаунты активистки регулярно светятся он-лайн. Правозащитник назвал данные действия цинизмом оперативников и следователей, ведь многие знакомые даже не подозревали все это время, что Григорьеву жестоко убили.
Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве в начале июня суд отпустил подозреваемого в убийстве активиста Виталия Олешко (Сармата).
Загрузка...