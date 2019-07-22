У Росії зарізали проукраїнську активістку (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n124636-u-rosiyi-zarizaly-proukrayinsku-aktyvistku-foto.html

Ракурс

У Росії вбили проукраїнську активістку Олену Григор'єву. За життя жінка відстоювала демократію, лгбт-рух, незаконно заарештованих кримських татар і журналістів.

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Понівечене тіло активістки виявили біля її будинку в Санкт-Петербурзі напередодні. Саме вбивство сталося в ніч з п’ятниці на суботу. Про це повідомив правозахисник Дінар Ідрісов на своїй сторінці в Facebook.

За даними росЗМІ на тілі жінки виявили вісім ножових поранень. Ідрісов заявив, що активістка регулярно отримувала погрози, проте правоохоронні органи на скарги не реагували і радили звертатися вже за фактом вчиненого насильства.

Григор'єва знала, що їй загрожує смерть, а тому попросила свою знайому подбати про її кота, якщо її вб’ють. Жінка дала активістці обіцянку, хоч і не вірила в можливість її вбивства.

Ідрісов зазначив, що телефон Григор'євої все ще працює, а акаунти активістки регулярно світяться он-лайн. Правозахисник назвав дані дії цинізмом оперативників і слідчих, адже багато знайомих навіть не підозрювали весь цей час, що Григор'єву жорстоко вбили.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві на початку червня суд відпустив підозрюваного в убивстві активіста Віталія Олешко (Сармата).