«Слуга народу» допускає можливість створення фракції з самовисуванцями. Фото: Prefiksblog

https://racurs.ua/ua/n124674-v-partiyi-sluga-narodu-prypuskaut-mojlyvist-stvorennya-frakciyi-z-deputatamy-samovysuvancyamy.html

Ракурс

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За результатами парламентських виборів, що відбулися 21 липня, політична партія «Слуга народу» наразі має підтримку 43,12% виборців. Тож у партії вже планують обговорювати варіанти створення фракції у майбутній Верховній Раді.

Очільник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков припускає можливість створення фракції з депутатами-самовисуванцями. Про це він заявив у інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Разумков сказав, що до фракції «Слуги народу» можуть, поки що лише теоретично, прийняти депутатів-самовисуванців. Однак при цьому зауважив, що насправді це залежатиме від того, ким виявляться ці депутати.

За словами Разумкова, у таких випадках завжди має бути перевірка цих людей. Він зауважив, що така перевірка може відбуватися за принципом відбору кандидатів від партії «Слуга народу», який здійснювався під час підготовки до парламентських виборів. Також він припустив, що вид перевірки може бути й іншим.

Раніше Разумков наголошував, що в партії, яку він очолює, не буде жодного, хто працює чи працюватиме на олігархів. За його словами, керівництво «Слуги народу» розцінюватиме роботу на олігархів як корупцію і порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, стали відомі прізвища першої сотні депутатів-мажоритарників, які перемогли на парламентських виборах в одномандатних виборчих округах.