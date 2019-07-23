«Слуга народа» допускает возможность создания фракции с самовыдвиженцами. Фото: Prefiksblog

https://racurs.ua/n124674-sluga-naroda-dopuskaet-vozmojnost-sozdaniya-frakcii-s-samovydvijencami.html

Ракурс

По результатам парламентских выборов, состоявшихся 21 июля, политическая партия «Слуга народа» в данное время имеет поддержку 43,12% избирателей. Поэтому в партии уже планируют обсуждения вариантов создания фракции в будущей Верховной Раде.

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Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает возможность создания фракции с депутатами-самовыдвиженцами. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Разумков сказал, что во фракцию «Слуги народа» могут, пока только теоретически, принять депутатов-самовыдвиженцев. Однако при этом заметил, что на самом деле все будет зависеть от того, кем окажутся эти депутаты.

По словам Разумкова, в таких случаях всегда должна быть проверка этих людей. Он отметил, что такая проверка может происходить по принципу отбора кандидатов от партии «Слуга народа», который осуществлялся при подготовке к парламентским выборам. Также он предположил, что вид проверки может быть и другим.

Ранее Разумков говорил, что в партии, которую он возглавляет, не будет ни одного, кто работает или будет работать на олигархов. По его словам, руководство «Слуги народа» будет расценивать работу на олигархов как коррупцию и нарушение избирательного законодательства.

Напомним, что сегодня, 23 июля, стали известны фамилии первой сотни депутатов-мажоритарщиков, победивших на парламентских выборах в одномандатных избирательных округах.