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Пожар в центре Киева: на пепелище нашли тело женщины. Фото: Ракурс

Пожар в центре Киева: на пепелище нашли тело женщины

23 июл 2019, 17:28
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Пожар в Киеве, вспыхнувший сегодня в семиэтажном жилом доме № 14 на Кловском спуске в Печерском районе, унес жизнь одного человека.

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Тело женщины с инвалидностью 1948 г. р. обнаружили в одной из комнат квартиры на пятом этаже, в которой начался пожар. Об этом сообщили в пресс-центре столичного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По словам свидетелей, погибшая злоупотребляла спиртным в компании бывших сотрудников и знакомых. Не исключено, что причиной возгорания могло стать курение.

Во время тушения пожара были эвакуированы жители 12 квартир на двух верхних этажах дома. Люди не могли самостоятельно покинуть здание из-за сильного задымления и высокой температуры.

Также в ГСЧС отметили, что работе пожарно-спасательных подразделений мешали автомобили, которые были плотно припаркованы на прилегающей территории.

Спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее сегодня «Ракурс» публиковал фото с места пожара на Кловском спуске в Киеве.

Источник: Ракурс


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