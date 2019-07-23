Обыски в Кабмине связаны с поставками военного оборудования из США. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/n124671-obyski-v-kabmine-svyazany-s-postavkami-voennogo-oborudovaniya-iz-ssha.html

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Обыски в Кабмине, проводимые военной прокуратурой вчера, 22 июля, были связаны с поставками военного оборудования из Соединенных Штатов.

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Во время обысков прокуратурой были изъяты документы, которые касаются реализации контракта на поставку военного оборудования, заключенного в 2015 году между ГП «Спецтехноэкспорт» и компанией из США Worldwide Aeros Corp. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на заявление Глеба Каневского, председателя экспертной организации StateWatch.

Сумма контракта составила 6,8 млн долл. В целом для Государственной пограничной службы было закуплено 8 подвесных систем раннего выявления AEROS модели TT-RF30-I-R.

По данному факту 19 июля текущего года открыто уголовное производство, которое расследуется по ч. 4 ст. 190 УК (о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой).

Напомним, что вчера СБУ осуществляла обыски в Кабинете министров Украины, Государственной пограничной и Фискальной службах. По данным Генпрокуратуры, данные обыски проводились в рамках расследования многомиллионных хищений в оборонной сфере.