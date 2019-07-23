Обшуки в Кабміні пов'язані з поставками військового обладнання із США. Фото: "Цензор.НЕТ"

https://racurs.ua/ua/n124671-obshuky-v-kabmini-pov-yazani-z-postavkamy-viyskovogo-obladnannya-iz-ssha.html

Ракурс

Обшуки в Кабміні, що проводились військовою прокуратурою вчора, 22 липня, були пов’язані із постачанням військового обладнання зі Сполучених Штатів.

Loading...

Під час обшуків прокуратурою були вилучені документи, що стосуються реалізації контракту на постачання військового обладнання, укладеного у 2015 році між ДП «Спецтехноекспорт» і компанією з США Worldwide Aeros Corp. Про це повідомляє «Економічна правда» із посиланням на заяву Гліба Каневського, голови експертної організації StateWatch.

Сума контракту склала 6,8 млн дол. У цілому для Державної прикордонної служби було закуплено 8 підвісних систем раннього виявлення AEROS моделі TT-RF30-I-R.

За даним фактом 19 липня поточного року відкрито кримінальне провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК (про шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах або організованою групою).

Нагадаємо, що вчора СБУ здійснювала обшуки в Кабінеті міністрів України, Державної прикордонної та Фіскальної службах. За даними Генпрокуратури, дані обшуки проводилися в рамках розслідування багатомільйонних розкрадань в оборонній сфері.