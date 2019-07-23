Пожежа в центрі Києва: на згарищі знайшли тіло жінки. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n124672-pojeja-v-centri-kyieva-na-zgaryschi-znayshly-tilo-jinky.html

Ракурс

Пожежа в Києві, що спалахнула сьогодні в семиповерховому житловому будинку № 14 на Кловському спуску в Печерському районі, забрала життя однієї людини.

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Тіло жінки з інвалідністю 1948 р. н. виявили в одній із кімнат квартири на п’ятому поверсі, з якої почалася пожежа. Про це повідомили у прес-центрі столичного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За словами свідків, загибла зловживала спиртним у компанії колишніх співробітників та знайомих. Не виключено, що причиною займання могло стати куріння.

Під час гасіння пожежі було евакуйовано мешканців 12 квартир на двох верхніх поверхах будинку. Люди не могли самостійно залишити будівлю через сильне задимлення та високу температуру.

Також у ДСНС наголосили, що роботі пожежно-рятувальних підрозділів заважали автомобілі, що були щільно запарковані на прилеглій території.

Зрештою пожежу вдалося ліквідувати. Причину займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше сьогодні «Ракурс» публікував фото з місця пожежі на Кловському спуску в Києві.