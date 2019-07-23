Вирок політв’язню Павлу Грибу Верховний cуд РФ визнав «законним»

Павло Гриб, фото: Ігор Гриб

https://racurs.ua/ua/n124676-vyrok-politv-yaznu-pavlu-grybu-verhovnyy-sud-rf-vyznav-zakonnym.html

Ракурс

Верховний суд Російської Федерації визнав «законним» вирок українському політв’язню Павлу Грибу, затриманому російськими силовиками під час його візиту до Білорусі влітку 2017 року.

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Про це повідомляє агентство ТАСС.

Рішення суду визнати законним, скаргу захисту залишити без задоволення, — постановив Верховний суд РФ.

Гриба 22 березня цього року розташований у Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ засудив до шести років позбавлення волі в колонії за нібито заклики до здійснення терактів. Гриба звинувачують у тому, що він нібито під час спілкування в інтернеті переконував російську школярку з міста Сочі підірвати саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі.

Захист Гриба просив переглянути цей вирок, наголошуючи на неспроможності і неприпустимості доказів, на підставі яких суд першої інстанції виносив вирок. Адвокат Гриба наполягав, що в протоколі затримання його підзахисного час і місце складання не відповідають дійсності. Також він зазначав, що політв’язня били та катували, вибиваючи з нього зізнання, які лягли в основу вироку.

Гриб у своєму виступі перед судом заявив, що не згодний з вироком.

Я був засуджений без причини, — наголосив політв’язень.

Нагадаємо, після оголошення вироку суду в березні Гриб розпочав голодування.