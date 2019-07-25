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МИД РФ отреагировал на задержание в Украине танкера с 15 россиянами. Фото: Интерфакс

МИД РФ отреагировал на задержание в Украине танкера с 15 россиянами

25 июл 2019, 16:53
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Министерство иностранных дел РФ заявляет, что пытается выяснить обстоятельства задержания в украинском порту танкера с российским экипажем. Это судно причастно к нападению российских пограничников на ВМС Украины в Керченском проливе и захвату 24 украинских моряков в плен.

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Если речь идет о захвате россиян в заложники, то это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать, — цитирует комментарий российского министерства «Интерфакс».

По данным источника издания, на борту танкера NEYMA, задержанного в одном из портов Одесской области, находились 15 граждан РФ. Собеседник подтвердил, что танкер — российский, заявив, что решением ситуации с моряками судовладелец не занимается.

О задержании Службой безопасности Украины российского танкера в Одесской области стало известно сегодня. Спецслужба уже провела обыски на танкере и изъяла нужные документы, чтобы подготовить материалы для ареста NEYMA. Также был допрошен экипаж судна. Сам танкер будет вещественным доказательством по делу о нападении на Военно-морские силы Украины в Керченском проливе и захвате в плен 24 украинских моряков в ноябре 2018 года.


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