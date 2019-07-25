Российский танкер в Одесской области: опубликовано видео задержания судна. Фото: samopomich.ua

https://racurs.ua/n124755-rossiyskiy-tanker-v-odesskoy-oblasti-opublikovano-video-zaderjaniya-sudna.html

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Российский танкер NEYMA задержали украинские правоохранители в порту Одесской области. Служба безопасности Украины обнародовала видео следственных действий на судне.

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Задержание танкера, причастного к захвату Россией в плен 24 украинских моряков, произошло накануне в Измаиле. Несмотря на то, что судно изменило название, его удалось идентифицировать по номеру ИМО согласно международной информационной системой EQUASIS.

СБУ провела обыски на танкере и изъяла нужные документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы. Также был допрошен экипаж.

Сейчас готовятся материалы для ареста NEYMA, который станет вещественным доказательством по делу о нападении на ВМС Украины в Керченском проливе и захвате в плен украинских моряков.

Напомним, украинские корабли «Сумы», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» были захвачены россиянами в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Военная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по данному факту, заочно сообщено о подозрении 15 представителям высшего военного руководства РФ.

Вчера, 24 июля, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила о достижении неких договоренностей с РФ относительно возвращения захваченных в плен на Азове украинских моряков.