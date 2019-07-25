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Ефремову в Киеве надели электронный браслет слежения. Фото: Politeka.net

Ефремову в Киеве надели электронный браслет слежения

25 июл 2019, 15:24
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Александр Ефремов, бывший народный депутат, глава фракции «Партия регионов» и приближенный Януковича, прибыл в Киев.

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По словам адвоката Ефремова Евгения Солодко, экс-регионал уже находится в столице, где ему надели электронный браслет слежения. Об этом информируют «УНН» со ссылкой на сообщение адвоката.

23 июля Ефремов был освобожден Киевским апелляционным судом из-под стражи. Для него была изменена мера пресечения в виде домашнего ареста по месту его проживания в Киеве. Вчера, 24 июля, он вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области, после чего отправился в Киев.

По словам бывшего нардепа, в дальнейшем он планирует восстановить репутацию — не только свою, но и «Партии регионов» в целом. Тем не менее, сейчас он не сильно ориентируется в текущей ситуации в Украине, объясняя это тем, что за три года, проведенных в СИЗО, у него был ограниченный доступ к информации.

Напомним, что экс-регионалу Ефремову инкриминируется организация захвата здания облгосадминистрации Луганска. Также он обвиняется в пособничестве захвату здания управления Службы безопасности Украины на востоке страны. Кроме того, среди обвинений Ефремова — умышленные действия с целью изменения государственной границы и содействие созданию террористической организации в ЛНР.


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