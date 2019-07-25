Єфремову в Києві надягли електронний браслет стеження. Фото: Politeka.net

https://racurs.ua/ua/n124752-iefremovu-v-kyievi-nadyagly-elektronnyy-braslet-stejennya.html

Ракурс

Олександр Єфремов, колишній народний депутат, глава фракції «Партія регіонів» і наближений Януковича, прибув до Києва.

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За словами адвоката Єфремова Євгена Солодко, екс-регіонал вже знаходиться у столиці, де йому надягли електронний браслет стеження. Про це інформують «УНН» із посиланням на повідомлення адвоката.

23 липня Єфремов був звільнений Київським апеляційним судом з-під варти. Для нього був змінений запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем його проживання у Києві. Вчора, 24 липня, він вийшов із СІЗО у Старобільську Луганської області, після чого відправився до Києва.

За словами колишнього нардепа, у подальшому він планує відновити репутацію — не тільки свою, а й «Партії регіонів» в цілому. Проте, зараз він не сильно орієнтується в поточній ситуації в Україні, пояснюючи це тим, що за три роки, проведених у СІЗО, у нього був обмежений доступ до інформації.

Нагадаємо, що екс-регіоналу Єфремову інкримінується організація захоплення будівлі облдержадміністрації Луганська. Також він звинувачується у пособництві захоплення будівлі управління Служби безпеки України на сході країни. Крім того, серед звинувачень Єфремова — умисні дії з метою зміни державного кордону та сприяння створенню терористичної організації у ЛНР.