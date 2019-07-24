Возвращение моряков: Денисова уточнила информацию об освобождении пленных

Людмила Денисова, фото: «Фокус.ua»

https://racurs.ua/n124720-vozvraschenie-moryakov-denisova-utochnila-informaciu-ob-osvobojdenii-plennyh.html

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова уточнила информацию об освобождении украинских моряков, захваченных Россией в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года, которые сейчас находятся в Лефортовском СИЗО в Москве.

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По словам Денисовой, ей известно, что переговоры по этому вопросу ведутся в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Фесбук.

Омбудсмен отметила, что 18 июля подписала ходатайство к руководителю Следственного управления российского ФСБ Михаила Шишова относительно ее личного обязательства в качестве меры пресечения для находящихся в плену украинских моряков. Эти документы были переданы в ФСБ посольством Украины через МИД РФ и в настоящее время находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления.

Надеюсь на то, что все необходимые документы будут направлены и учтены. Ждем моряков дома! — отметила Денисова.

Сегодня Денисова, пребывая на Донбассе в городе Счастье в рамках процедуры передачи Украине военнопленных, находящихся на временно оккупированных территориях, заявила, что уже почти достигнуты договоренности относительно возвращения моряков и в настоящее время оформляются последние соответствующие документы.

В то же время российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что, по имеющейся у нее информации, российские следователи пока не принимали никаких решений о возврате украинских моряков. Об этом сообщает издание РИА «Новости».

Напомним, Денисова предлагает освободить моряков под ее личное обязательство. Она обещает обеспечить их участие в предварительном досудебном рассмотрении.