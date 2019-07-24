Повернення моряків: Денісова уточнила інформацію про звільнення полонених

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Людмила Денісова, фото: «Фокус.ua»
Повернення моряків: Денісова уточнила інформацію про звільнення полоненихhttps://racurs.ua/ua/n124720-povernennya-moryakiv-denisova-utochnyla-informaciu-pro-zvilnennya-polonenyh.htmlРакурс
Український омбудсмен Людмила Денісова уточнила інформацію про звільнення українських моряків, захоплених Росією в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки в листопаді 2018 року, котрі зараз перебувають у Лефортівському СІЗО в Москві.
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За словами Денісової, їй відомо, що переговори з цього питання ведуться у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Про це вона заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Фесбук.
Омбудсмен зазначила, що 18 липня підписала клопотання до керівника Слідчого управління російського ФСБ Михайла Шишова щодо її особистого зобов’язання як запобіжного заходу для утримуваних в полоні українських моряків. Ці документи були передані до ФСБ посольством України через МЗС РФ й наразі перебувають на розгляді керівника Слідчого управління.
Сподіваюсь на те, що усі необхідні документи будуть направлені та враховані. Чекаємо на моряків вдома! — наголосила Денісова.
Сьогодні Денісова, будучи на Донбасі в місті Щастя в межах процедури передачі Україні військовополонених, котрі перебувають на тимчасово окупованих територіях, заявила, що вже майже досягнуті домовленості щодо повернення моряків й у цей час оформлюються останні відповідні документи.
Водночас російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що, за наявною в неї інформацією, російські слідчі поки що не ухвалювали жодних рішень щодо повернення українських моряків. Про це повідомляє видання РІА «Новости».
Нагадаємо, Денісова пропонує звільнити моряків під її особисте зобов’язання. Вона обіцяє забезпечити їхню участь у попередньому досудовому розгляді.
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