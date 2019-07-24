Повернення моряків: Денісова уточнила інформацію про звільнення полонених

Людмила Денісова, фото: «Фокус.ua»

https://racurs.ua/ua/n124720-povernennya-moryakiv-denisova-utochnyla-informaciu-pro-zvilnennya-polonenyh.html

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Український омбудсмен Людмила Денісова уточнила інформацію про звільнення українських моряків, захоплених Росією в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки в листопаді 2018 року, котрі зараз перебувають у Лефортівському СІЗО в Москві.

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За словами Денісової, їй відомо, що переговори з цього питання ведуться у рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Про це вона заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Фесбук.

Омбудсмен зазначила, що 18 липня підписала клопотання до керівника Слідчого управління російського ФСБ Михайла Шишова щодо її особистого зобов’язання як запобіжного заходу для утримуваних в полоні українських моряків. Ці документи були передані до ФСБ посольством України через МЗС РФ й наразі перебувають на розгляді керівника Слідчого управління.

Сподіваюсь на те, що усі необхідні документи будуть направлені та враховані. Чекаємо на моряків вдома! — наголосила Денісова.

Сьогодні Денісова, будучи на Донбасі в місті Щастя в межах процедури передачі Україні військовополонених, котрі перебувають на тимчасово окупованих територіях, заявила, що вже майже досягнуті домовленості щодо повернення моряків й у цей час оформлюються останні відповідні документи.

Водночас російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що, за наявною в неї інформацією, російські слідчі поки що не ухвалювали жодних рішень щодо повернення українських моряків. Про це повідомляє видання РІА «Новости».