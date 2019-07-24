Денісова заявила про домовленість про повернення моряків. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n124711-domovlenosti-pro-povernennya-ukrayini-zahoplenyh-rosiieu-viyskovopolonenyh-moryakiv-vje.html

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Військовополонені моряки українських Військово-морських сил, які були захоплені Російською Федерацією в полон у Керченській протоці, незабаром повернуться додому.

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Домовленість про повернення Україні захоплених Росією 24 українських моряків вже досягнута. Наразі оформляються необхідні документи. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає «Громадське».

Вже досягнуті домовленості, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформляються останні документи. Думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині, — зазначила омбудсмен.

Водночас адвокат військовополонених українців Микола Полозов заявив, що він нічого не знає про таку домовленість. Захисник відзначив, що наразі тривають перемовини, але невідомо на якій вони стадії та коли будуть реалізовані.

Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії чи оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого не говорив, — наголосив адвокат.

Як відомо, 25 листопада 2018 року в акваторії Чорного моря російські кораблі атакували корабельну групу Військово-морських сил Збройних сил України. Російські військовослужбовці обстріляли броньовані катери, таранили буксир. Внаслідок агресії дістали поранення троє українців, всіх інших захопили в полон. РФ незаконно утримує їх на своїй території.

Нагадаємо, 18 липня Європарламент підтримав резолюцію щодо українських політичних в’язнів Кремля. Європейські депутати вимагають від Російської Федерації безумовного та негайного виконання рішень Міжнародного трибуналу у Гамбурзі щодо звільнення 24 українських військовополонених моряків та повернення трьох захоплених кораблів ВМС України.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для України дуже важливо повернути з РФ всіх ув’язнених, політичних в’язнів та полонених моряків Військово-морських сил ЗСУ.