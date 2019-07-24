«Слуга народу» здасть своїх нардепів до школи депутатів. Фото: "Фокус"

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Ракурс

Політична партія «Слуга народу» влаштує спеціальне навчання для кандидатів у народні депутати, які пройшли у Верховну Раду за партійним списком і по мажоритарних виборчих округах.

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Експрес-курс навчання майбутніх нардепів буде однотижневим, а заняття для членів фракції «Слуги народу» розпочнуться з наступного тижня. Про це повідомила прес-служба партії на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що навчальний курс підготували кращі українські фахівці від самої партії за партнерської участі викладачів Київської школи економіки.

Почесний президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов на своїй сторінці у Facebook розповів, що інтенсивний курс для майбутніх депутатів партії «Слуга народу» матиме шість навчальних дисциплін:

Політична стратегія

Публічна політика

Макроекономіка та бюджетний процес

Секторальність (мікрорегуляція, децентралізація, безпека та оборона, освіта, цифровізація тощо)

Законодавча рамка (нормопроектування, регламент, уряд)

Soft-skills та стратегічні комунікації

Також Мілованов пояснив, що основу методики навчального курсу складатиме Гарвардський курс викладання для дорослих, а саме навчання будуватиметься на портфельному методі.

У партії «Слуга народу» очікують, що обрані депутати зрозуміють головні проблеми і перспективи в різних галузях економіки та соціального життя. Також керівництво партії сподівається, що їхні новобрані депутати розумітимуться на суті бюджетного процесу та механізмів прийняття державних рішень.

Нагадаємо, що на парламентських виборах, які відбулися 21 липня в Україні, партія «Слуга народу», за попередніми даними, має понад 43% підтримки виборців.