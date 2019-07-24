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Ракурс
«Слуга народа» сдаст своих нардепов в школу депутатов. Фото: "Фокус"

«Слуга народа» сдаст своих нардепов в школу депутатов

24 июл 2019, 15:45
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Политическая партия «Слуга народа» устроит специальное обучение для своих кандидатов в народные депутаты, прошедших в Верховную Раду по партийному списку и по мажоритарным избирательным округам.

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Экспресс-курс обучения будущих нардепов будет длиться одну неделю, а занятия для членов фракции «Слуги народа» начнутся уже с начала следующей недели. Об этом сообщила пресс-служба партии на своей странице в Instagram.

Отмечается, что учебный курс подготовили лучшие украинские специалисты от самой партии при партнерском участии преподавателей Киевской школы экономики.

Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook рассказал, что интенсивный курс для будущих депутатов партии «Слуга народа» будет иметь шесть учебных дисциплин:

  • Политическая стратегия
  • Публичная политика
  • Макроэкономика и бюджетный процесс
  • Секторальность (микрорегуляция, децентрализация, безопасность и оборона, образование, цифровизация и т.д.)
  • Законодательная рамка (нормопроектирование, регламент, правительство)
  • Soft-skills и стратегические коммуникации

Также Милованов пояснил, что основу методики учебного курса будет составлять Гарвардский курс преподавания для взрослых, а само обучение будет строиться на портфельном методе.

В партии «Слуга народа» ожидают, что избранные депутаты поймут главные проблемы и перспективы в различных отраслях экономики и социальной жизни. Также руководство партии надеется, что их новоизбранныедепутаты научатся разбираться в сути бюджетного процесса и механизмов принятия государственных решений.

«Слуга народа» сдаст своих нардепов в школу депутатов. Фото: Sluganarodu.official

Напомним, что на парламентских выборах, состоявшихся 21 июля в Украине, партия «Слуга народа», по предварительным данным, имеет более 43% поддержки избирателей.

Источник: Ракурс


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