Денисова заявила о договоренности о возвращении моряков. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n124711-dostignuta-dogovorennost-o-vozvraschenii-ukraine-zahvachennyh-rossiey-voennoplennyh-moryakov.html

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Военнопленные моряки украинских Военно-морских сил, которые были захвачены Российской Федерацией в плен в Керченском проливе, вскоре вернутся домой.

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Договоренность о возвращении Украине захваченных Россией 24 украинских моряков уже достигнута. Сейчас оформляются необходимые документы. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает «Громадське».

Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы. Думаю, что скоро будем встречать моряков на Родине, — отметила омбудсмен.

В то же время адвокат военнопленных украинцев Николай Полозов заявил, что он ничего не знает о такой договоренности. Защитник отметил, что пока продолжаются переговоры, но неизвестно на какой они стадии и когда будут реализованы.

Если будут проводиться какие-то процессуальные действия или оформление документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил, — подчеркнул адвокат.

Как известно, 25 ноября 2018 года в акватории Черного моря российские корабли атаковали корабельную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие обстреляли бронированные катера, таранили буксир. Вследствие агрессии получили ранения три украинца, всех остальных захватили в плен. РФ незаконно удерживает их на своей территории.

Напомним, 18 июля Европарламент поддержал резолюцию по украинским политическим узникам Кремля. Европейские депутаты требуют от Российской Федерации безусловного и немедленного исполнения решений Международного трибунала в Гамбурге по освобождению 24 украинских военнопленных моряков и возвращения трех захваченных кораблей ВМС Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для Украины очень важно вернуть из РФ всех заключенных, политических заключенных и пленных моряков Военно-морских сил ВСУ.